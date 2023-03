Armi & Governo: affari d’oro senza freni (Di domenica 12 marzo 2023) I Signori della guerra vogliono sempre di più. Non si accontentano della corsa al riarmo globale, dei governi che aumentano le spese militari, delle commesse che si rincorrono, dei fatturati che si gonfiano. Ora le aziende italiane del settore difesa chiedono anche di abbattere certi fastidiosi paletti fissati dalla legge, che ad esempio impediscono loro di vendere armamenti a Paesi che non rispettano i diritti umani (ma guarda un po’). E, per snellire la burocrazia, suggeriscono che il potere di dire sì o no a un contratto di esportazione sia tutto accentrato in mano al presidente del Consiglio. Portavoce di questa istanza è Giuseppe Cossiga, figlio dell’ex capo dello Stato Francesco e neo-presidente di Aiad, la federazione delle imprese di aerospazio, difesa e sicurezza. Fino allo scorso novembre su quella poltrona sedeva l’ex deputato Guido Crosetto, dimessosi perché nominato ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023) I Signori della guerra vogliono sempre di più. Non si accontentano della corsa al riarmo globale, dei governi che aumentano le spese militari, delle commesse che si rincorrono, dei fatturati che si gonfiano. Ora le aziende italiane del settore difesa chiedono anche di abbattere certi fastidiosi paletti fissati dalla legge, che ad esempio impediscono loro di vendere armamenti a Paesi che non rispettano i diritti umani (ma guarda un po’). E, per snellire la burocrazia, suggeriscono che il potere di dire sì o no a un contratto di esportazione sia tutto accentrato in mano al presidente del Consiglio. Portavoce di questa istanza è Giuseppe Cossiga, figlio dell’ex capo dello Stato Francesco e neo-presidente di Aiad, la federazione delle imprese di aerospazio, difesa e sicurezza. Fino allo scorso novembre su quella poltrona sedeva l’ex deputato Guido Crosetto, dimessosi perché nominato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nessuno esce da questa storia con l'onore delle armi: nè la #Juventus nè la #COVISOC nè #Gravina nè la Procura di… - LaVeritaWeb : Non è più il tempo degli slogan ed è arrivato quello della realpolitik, a cominciare dall’invio di armi in Ucraina.… - LaVeritaWeb : Via libera in Cdm al decreto legge sui migranti. Fino a 30 anni per i trafficanti con più morti. Previste quote pre… - salfasanop : Proprio come vinsero i sovietici la 'Grande Guerra Patriottica': grazie alle armi americane. - diegoformichell : RT @Fort71488686: Tornano i sindacati, tornano le sardine, tornano i renziani, torna il circo mediatico di pompaggio. Si ribadisce ilsosteg… -