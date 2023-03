Appello sulla questione armena pubblicato dalla rivista Express (Di domenica 12 marzo 2023) Per la prima volta in Europa qualcuno si muove a sostegno della questione armena. A raccontarlo nella sua newsletter è l’analista e giornalista Giulio Meotti riportando la pubblicazione di un Appello uscito sul settimanale francese ‘L’Express’ e sottoscritto da nomi autorevoli della cultura francese come il filosofo Daniel Salvatore Schiffer, la femminista Elisabeth Badinter, il sociologo Jean-Marie Brohm, il filosofo ed ex ministro Luc Ferry, la politologa Renée Fregosi, il filosofo Christian Godin, il saggista Jacques Julliard, l’avvocato Arno Klarsfeld, il filosofo Edgar Morin, il romanziere Boualem Sansal, lo storico delle idee Pierre-André Taguieff e altri ancora. Qualcosa si muove quindi sul fronte della difesa del popolo armeno, ma sotto traccia. Troppo poco però visto che questo Appello ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 12 marzo 2023) Per la prima volta in Europa qualcuno si muove a sostegno della. A raccontarlo nella sua newsletter è l’analista e giornalista Giulio Meotti riportando la pubblicazione di unuscito sul settimanale francese ‘L’’ e sottoscritto da nomi autorevoli della cultura francese come il filosofo Daniel Salvatore Schiffer, la femminista Elisabeth Badinter, il sociologo Jean-Marie Brohm, il filosofo ed ex ministro Luc Ferry, la politologa Renée Fregosi, il filosofo Christian Godin, il saggista Jacques Julliard, l’avvocato Arno Klarsfeld, il filosofo Edgar Morin, il romanziere Boualem Sansal, lo storico delle idee Pierre-André Taguieff e altri ancora. Qualcosa si muove quindi sul fronte della difesa del popolo armeno, ma sotto traccia. Troppo poco però visto che questo...

