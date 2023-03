Antonella Mosetti | calze a rete e sguardo malandrino | a esplodere è il davanzale

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 12 marzo 2023)con un bikini in pizzo bianco e nero ha messo in mostra il suo corpo e con quellefa impazzire la. Le donne nel mondo dello spettacolo sono sempre state delle componenti fondamentali, tanto è vero che molte di esse hanno saputo costruirsi una carriera incredibilmente redditizia e soprattutto hanno potuto farsi apprezzare dal pubblico. Tra queste vi è senza dubbio, con la splendida mora che ha saputo fare di tutto e di più quello che era nelle proprie corde per evidenziare il suo splendido fisico, esattamente come ha fatto di recente. InstagramL’influencer non ha di certo bisogno di particolari filtri o accorgimenti per fare in modo che il proprio splendore possa essere messo in risalto, per questo motivo nell’ultimo ...