Antonella Fiordelisi zittisce gli haters | le struggenti parole d’amore per Edoardo Donnamaria

(Di domenica 12 marzo 2023) Dopo la squalifica dinon riesce a trovare pace: ecco come sta reagendo alla distanza Il Grande Fratello Vip non smette di riservare sorprese: al centro… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : La delusione di Antonella verso gli Spartani: “Si sono avvicinati a me solo perché sono la ragazza di Edoardo.”… - fanpage : #edoardodonnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telec… - GrandeFratello : Antonella decide di lasciare un ultimo messaggio a Edoardo… ???????? #GFVIP - Annina09adg : RT @cescafra27: Scusate possiamo parlare della bellezza di Antonella fiordelisi vestita così ???????? #donnalisi - igor_piras : @Iole34236263 @_fed_UP_ @GrandeFratello Anche l'ANT VOTA ANTONELLA FIORDALISI ASSOCIAZIONE ANT STA PER ANTONELLA F… -

... l'ex gieffina ha dichiarato: L'attrice romana è stata accusata di essersi messa in mezzo ai Donnalisi, ovvero la coppia formata da Edoardo Donnamaria e. Nel corso delle ultime ...Dana Saber ospite di Giada Di Miceli nel corso di 'Non succederà più' in onda su Radio Radio, ha parlato della sua amicizia connata quando si trovava ancora nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha anche spezzato una lancia in favore di Edoardo Donnamaria . Dana Saber difendee Donnamaria dopo ...Il ragazzo, protagonista nel corso degli ultimi mesi del reality per la storia, molto discussa, con, si è presentato all'esterno della Casa col megafono per parlare 'alla sua ...

In un'intervista radiofonica l'ex concorrente del GF Vip 7, Dana Saber, ha criticato Edoardo Tavassi: 'Un grande stratega' ...Nicole Murgia, tra i protagonisti della settima edizione del Gf Vip, ha parlato della sua avventura nel reality e di Vittoria Deganello, ex compagna del fratello Alessandro Murgia, dal quale aspetta u ...