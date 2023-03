Anticipazioni Amici 12 marzo | ospiti ed eliminati in vista del serale

Leggi su optimagazine

(Di domenica 12 marzo 2023) Ultimo appuntamento pomeridiano speciale perdi Maria De Filippi domenica 12. Poi, spazio al. Oggi su Canale 5, dunque, conosceremo i nomi dei concorrenti che avranno accesso alla prossima fase del programma guidato da Maria De Filippi. Cantanti e ballerini saranno chiamati a conquistare le maglie d’oro che garantiranno l’accesso al, confermato per l’avvio sabato 18. Dopo l’ultima puntata di C’è Posta Per Te, sabato prossimo la prima serata di Canale 5 continuerà ad essere nelle mani di Maria De Filippi ma per la fasedi. Al termine delconosceremo il nome del vincitore dell’edizione numero 22 del talent show. Intanto, vediamo ledidel ...