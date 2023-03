Anna Tatangelo | la confessione | «La psicoterapia è stata fondamentale | senza avrei faticato a ritrovare me stessa»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Iovest0ned : RT @wondersfilms: rosa ricci guapo anna tatangelo geolier #marefuori3 #marefuoriedits - gabrielsniceass : Chiedo scusa ai vicini per il this is Anna Tatangelo sparato a palla sulla tv - CineGiornale1 : Il selfie post allenamento di Anna Tatangelo infiamma il web | Davanti allo specchio allo scoperto… - simone_pupino : RT @dea_channel: la divina Anna Tatangelo pronta per lo show #benedettaprimavera di questa sera ???????????? - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - LIBERA -

La cantante di Sora ammette di aver passato momenti difficili e di aver ricorso tante volte al supporto psicologico per ...Concerti, feste speciali, tv (ieri sera c'è stata la finale su Rai1 di The Voice Kids , la settimana scorsa quella di The Voice Senior : due successi) e nuovo disco ('l'ultimo, Buongiorno, è del 2020, ...Altro ospite d'eccezione il cantautore Federico Stragà, voce dei brani 'L'astronauta' e 'Volere Volare' (quest'ultimo in duetto connell'edizione 2003 del Festival di Sanremo). A fare ...

Da Alessia Marcuzzi a Anna Tatangelo, il grande amore non ha età TGCOM

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Momento confidenze questa mattina per Anna Tatangelo che ha dedicato altro tempo ai suoi follower e alle loro domande. In particolare le hanno chiesto quanto sia importante per lei la psicoterapia. Un ...