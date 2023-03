Anna Tatangelo: “Ci sono cose che ti segnano, senza la psicoterapia avrei fatto fatica a ritrovare me stessa” (Di domenica 12 marzo 2023) Anna Tatangelo: “La psicoterapia per me è stata fondamentale” “senza la psicoterapia avrei fatto fatica a ritrovare me stessa”: lo ha confessato sui social la cantante Anna Tantangelo rispondendo alle domande dei suoi follower. “Quanto è importante per te la psicoterapia” ha chiesto una follower all’interprete sul suo profilo Instagram. “Per me è stata fondamentale – ha risposto Anna Tatangelo – Se non avessi iniziato anni fa, avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa”. “È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023): “Laper me è stata fondamentale” “lame”: lo ha confessato sui social la cantanteTantangelo rispondendo alle domande dei suoi follower. “Quanto è importante per te la” ha chiesto una follower all’interprete sul suo profilo Instagram. “Per me è stata fondamentale – ha risposto– Se non avessi iniziato anni fa,piùme”. “È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Iovest0ned : RT @wondersfilms: rosa ricci guapo anna tatangelo geolier #marefuori3 #marefuoriedits - gabrielsniceass : Chiedo scusa ai vicini per il this is Anna Tatangelo sparato a palla sulla tv - CineGiornale1 : Il selfie post allenamento di Anna Tatangelo infiamma il web | Davanti allo specchio allo scoperto… - simone_pupino : RT @dea_channel: la divina Anna Tatangelo pronta per lo show #benedettaprimavera di questa sera ???????????? - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - LIBERA -