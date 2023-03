(Di domenica 12 marzo 2023) Gli Street Profits hanno lavorato duramente per diventare una delle colonne portanti della divisione tag team della WWE. Ultimamente la WWE si è concentrata su, dandogli ampi spazi in singolo, ben ripagati da ottime prestazioni,quella ad Elimination Chamber, dove si è distinto per alcuni spot ad alto impatto. Data l’esposizione in singolo di Tez e la grande fiducia che la compagnia ripone in lui, si rincorrono da tempo le voci di un prossimo split degli Street Profits, ma secondo, ciò non avverrà mai, o almeno, nonaccade di solito. Parlando con l’Attitude Era Podcast, adè stato chiesto se lui eavessero intenzione di separare le loro strade, ma l’ex campione di coppia è stato piuttosto chiaro a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Angelo Dawkins: 'Io e Montez Ford non ci tradiremo mai, saremo come fratelli per sempre' - TSOWrestling : Angelo Dawkins non vuole separarsi da Montez Ford! #TSOS // #TSOW -

AJ Styles Akira Tozawa Alba Fyre Alexa Bliss Aliyah André the Giant Angel GarzaApollo Crews Asuka Austin Theory Axiom Batista Bayley Becky Lynch Beth Phoenix Bianca Belair Big Boss ...Qui sotto potete leggere la lista completa, in ordine alfabetico: AJ Styles Akira Tozawa Alba Fyre Alexa Bliss Aliyah André the Giant Angel GarzaApollo Crews Asuka Austin Theory Axiom ...AJ Styles Akira Tozawa Alba Fyre Alexa Bliss Aliyah André the Giant Angel GarzaApollo Crews Asuka Austin Theory Axiom Batista Bayley Becky Lynch Beth Phoenix Bianca Belair Big Boss ...

Angelo Dawkins sostiene che non tradirà mai Montez Ford The Shield Of Wrestling

WWE has been pushing Montez Ford in a singles role in addition to him being a tag team player with Angelo Dawkins as part of The Street Profits.A Times investigation reveals new details about a probe into NCAA men's college basketball and misconduct by the lead FBI agent in Vegas.