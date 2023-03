Andrea Di Ciancio, le notti della radio senza filtri (Di domenica 12 marzo 2023) Voce ’e notte: c’è sempre quella della radio quando nessun’altra c’è. Conquista il posto d’infilata, tra la compulsiva interattività di internet e l’invadenza di una tv nel buio; vince perché puoi ascoltarla guidando, sentirla e non sentirla se sei di turno al lavoro; oppure se la tieni accanto al letto indovinando il livello del volume – percettibile però felpato – quando non puoi dormire e sospetti con paura di essere entrato pure tu nella “setta degli insonni”, di cui fanno parte, dice Titta Di Girolamo ne “Le conseguenze dell’amore”, “uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni”. Andrea Di Ciancio, quarantun anni, romano di Casal Bertone, giovanile passione per Kant, attuale propensione per il giardinaggio e la falegnameria, lettura preferita Stephen King, conduce da cinque ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 marzo 2023) Voce ’e notte: c’è sempre quellaquando nessun’altra c’è. Conquista il posto d’infilata, tra la compulsiva interattività di internet e l’invadenza di una tv nel buio; vince perché puoi ascoltarla guidando, sentirla e non sentirla se sei di turno al lavoro; oppure se la tieni accanto al letto indovinando il livello del volume – percettibile però felpato – quando non puoi dormire e sospetti con paura di essere entrato pure tu nella “setta degli insonni”, di cui fanno parte, dice Titta Di Girolamo ne “Le conseguenze dell’amore”, “uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni”.Di, quarantun anni, romano di Casal Bertone, giovanile passione per Kant, attuale propensione per il giardinaggio e la falegnameria, lettura preferita Stephen King, conduce da cinque ...

