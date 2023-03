Anche in Italia potrebbe arrivare una legge sullo sharenting? (Di domenica 12 marzo 2023) Condividere le foto di minori (figli o nipoti) sulle piattaforme social espone i più piccoli a tutti quei rischi che si sono palesati nel corso dell’evoluzione digitale. Un fenomeno chiamato sharenting che a breve, in Francia, potrebbe essere rimodulato attraverso un intervento legislativo che ora è al vaglio del governo. Una proposta che sembra piacere Anche all’Italia, con l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza che ha chiesto ufficialmente (per la seconda volta nel giro di pochi mesi) al governo Meloni di portare dai 14 ai 16 anni il limito minimo dell’età per il consenso al trattamento dei dati personali. sharenting, la proposta francese e la situazione in Italia Un fenomeno che ha radici profonde e lontane, che si è diffuso dagli Stati Uniti fino ad ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 12 marzo 2023) Condividere le foto di minori (figli o nipoti) sulle piattaforme social espone i più piccoli a tutti quei rischi che si sono palesati nel corso dell’evoluzione digitale. Un fenomeno chiamatoche a breve, in Francia,essere rimodulato attraverso un intervento legislativo che ora è al vaglio del governo. Una proposta che sembra piacereall’, con l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza che ha chiesto ufficialmente (per la seconda volta nel giro di pochi mesi) al governo Meloni di portare dai 14 ai 16 anni il limito minimo dell’età per il consenso al trattamento dei dati personali., la proposta francese e la situazione inUn fenomeno che ha radici profonde e lontane, che si è diffuso dagli Stati Uniti fino ad ...

