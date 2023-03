Amici 22: Piccolo G escluso dal serale dal suo coach? (Di domenica 12 marzo 2023) Rudy Zerbi esclude Piccolo G dal serale prima della puntata domenicale. Le sue parole Convocato dal coach Rudy Zerbi, Piccolo G apprende la triste notizia: il professore non vuole portarlo al serale. Zerbi sembra irremovibile: “non mi sento di portarti al serale. Mi auguro che i miei colleghi ti possano scegliere”. A questo punto Maria De Filippi congeda l’insegnante e in privato chiacchiera con il cantante. Zerbi ascolta la conversazione consapevole che non andrà mai in onda, chiama Piccolo G e gli confessa che ciò che ha ascoltato silenziosamente da dietro la porta della sala prove è la parte più bella e vera del giovane talento. “Non ho mai visto questa parte di te. La più autentica che speravo venisse fuori. Se mi prometti che la farai emergere io sono pronto a fare il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 marzo 2023) Rudy Zerbi escludeG dalprima della puntata domenicale. Le sue parole Convocato dal coach Rudy Zerbi,G apprende la triste notizia: il professore non vuole portarlo al. Zerbi sembra irremovibile: “non mi sento di portarti al. Mi auguro che i miei colleghi ti possano scegliere”. A questo punto Maria De Filippi congeda l’insegnante e in privato chiacchiera con il cantante. Zerbi ascolta la conversazione consapevole che non andrà mai in onda, chiamaG e gli confessa che ciò che ha ascoltato silenziosamente da dietro la porta della sala prove è la parte più bella e vera del giovane talento. “Non ho mai visto questa parte di te. La più autentica che speravo venisse fuori. Se mi prometti che la farai emergere io sono pronto a fare il ...

