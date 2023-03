Amici 22, Maria De Filippi trattiene le lacrime: “Torno a lavorare, così mi hanno insegnato”. Ecco chi sono i 15 concorrenti del Serale (Di domenica 12 marzo 2023) “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”. sono state queste le prime parole di Maria De Filippi in apertura dell’ultimo appuntamento con il pomeridiano della domenica di “Amici di Maria De Filippi”. Con gli occhi lucidi e la voce che tradiva la forte emozione, la conduttrice ha salutato e ringraziato il pubblico che l’ha applaudita al suo ingresso in studio, invitando tutti al silenzio. Questa è stata infatti per lei la prima puntata del programma registrata dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio scorso. Quindi, con la professionalità che la contraddistingue, ha dato il via alla trasmissione, durante la quale sono stati resi noti i quindici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) “Ricomincio aperchémi”.state queste le prime parole diDein apertura dell’ultimo appuntamento con il pomeridiano della domenica di “diDe”. Con gli occhi lucidi e la voce che tradiva la forte emozione, la conduttrice ha salutato e ringraziato il pubblico che l’ha applaudita al suo ingresso in studio, invitando tutti al silenzio. Questa è stata infatti per lei la prima puntata del programma registrata dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio scorso. Quindi, con la professionalità che la contraddistingue, ha dato il via alla trasmissione, durante la qualestati resi noti i quindici ...

