Amici 22: il regalo della produzione (Di domenica 12 marzo 2023) La produzione di Amici sceglie di fare un regalo agli allievi. Ecco di che si tratta In vista del serale di Amici, la produzione regala ai ragazzi una giornata al luna Park. I talenti appaiono entusiasti e si preparano ad un red carpet mai visto prima. Sulle note di grease sfilano gli allievi e le allieve del talent show, pronti ad entrare in studio e a tuffarsi in un secondo luna Park realizzato ad hoc per la loro giornata di relax. Poi la produzione proietta il film del loro percorso all'interno delle scuola. Pop corn alla mano e via libera a delle clip inedite per pubblico e fan. Tra i video anche l'annuncio di Cricca e del suo nuovo video clip appena registrato che subito dopo va in onda spiazzando gli Amici e concorrenti in gara. Gli allievi appaiono entusiasti e abbracciano il compagno di avventura facendo ...

