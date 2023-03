Amici 22: gli allievi ammessi al serale (Di domenica 12 marzo 2023) Due allievi eliminati ad un passo dal serale. Ecco gli ammessi all’atto finale Ad un passo dall’atto finale di Amici 22 le prime quattro maglie assegnate sono per le ballerine Isobel, Maddalena e per le cantanti Federica e Angelina. Si riducono a 11 i posti e inizia un nuovo giro di esibizioni con Mattia, Cricca, Gianmarco e Wax. Tornano a esibirsi Megan, Piccolo G., Ramon, AAron e Samu. Tocca a Niveo, Benedetta, Ndg e Alessio. Al secondo turno passano solo tre allievi: Mattia, Wax e Aaron. Si ricomincia poi con Samu, Piccolo G., Alessio, Ndg, Gianmarco. Tra i professori si riaccende la discussione e Rudy Zerbi è convinto che non tutti si meritino il serale, al contrario di Cuccarini e Emanuel Lo che vorrebbero occupare tutti e quindici i posti disponibili. Tocca a Niveo, Benedetta, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 marzo 2023) Dueeliminati ad un passo dal. Ecco gliall’atto finale Ad un passo dall’atto finale di22 le prime quattro maglie assegnate sono per le ballerine Isobel, Maddalena e per le cantanti Federica e Angelina. Si riducono a 11 i posti e inizia un nuovo giro di esibizioni con Mattia, Cricca, Gianmarco e Wax. Tornano a esibirsi Megan, Piccolo G., Ramon, AAron e Samu. Tocca a Niveo, Benedetta, Ndg e Alessio. Al secondo turno passano solo tre: Mattia, Wax e Aaron. Si ricomincia poi con Samu, Piccolo G., Alessio, Ndg, Gianmarco. Tra i professori si riaccende la discussione e Rudy Zerbi è convinto che non tutti si meritino il, al contrario di Cuccarini e Emanuel Lo che vorrebbero occupare tutti e quindici i posti disponibili. Tocca a Niveo, Benedetta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : E mentre gli amici della colonia d’insediamento sionista israeliana (“Israele” per i servi) @pdnetwork @sbonaccini… - Gitro77 : Vi sblocco un ricordo: mentre la Russia ci mandava tempestivamente i primi aiuti (insieme a Cina e Cuba), gli amici… - SimoPillon : ??Coetanei della generazione #X ve lo ricordate il #Si della Piaggio? Ne ho trovato uno e per pochi soldi l'ho porta… - bertero_g : @a_r_i_something Allora dovresti dirmi tu con cosa si potrebbe sostituire la carne... Così lo adatterei per gli amici vegetariani?? - riscaldopanche : @__Hubble__ Sto già facendo proseliti tra gli amici che non l’hanno visto. Una è già convertita. -