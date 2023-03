Amici 22: Francesca Tocca sostituita da Benedetta? Tutta la verità (Di domenica 12 marzo 2023) Benedetta viene esclusa dal serale ma diventa una professionista del talent show. L’ipotesi che la ballerina sostituirà Francesca Tocca fa discutere Come riporta il sito di notizie Contra Ataque, ad Amici 22 dopo la notizia di chi è stato eliminato dal serale arrivata nel daytime di domenica 12 marzo si è creato un malinteso su Francesca Tocca a tal punto che la gente si chiede che fine abbia fatto la moglie di Raimondo Todaro e se parteciperà al serale Complice di questa domanda dei fan sulla ballerina di latino, il contratto fatto a Benedetta Vari su annuncio di Maria De Filippi L’allieva è sì uscita dalla scuola di Amici e dunque non potrà concorrere al serale ma potrà partecipare come co-danzatrice fino a quando Mattia non sarà eliminato. ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 marzo 2023)viene esclusa dal serale ma diventa una professionista del talent show. L’ipotesi che la ballerina sostituiràfa discutere Come riporta il sito di notizie Contra Ataque, ad22 dopo la notizia di chi è stato eliminato dal serale arrivata nel daytime di domenica 12 marzo si è creato un malinteso sua tal punto che la gente si chiede che fine abbia fatto la moglie di Raimondo Todaro e se parteciperà al serale Complice di questa domanda dei fan sulla ballerina di latino, il contratto fatto aVari su annuncio di Maria De Filippi L’allieva è sì uscita dalla scuola die dunque non potrà concorrere al serale ma potrà partecipare come co-danzatrice fino a quando Mattia non sarà eliminato. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vilovesmaneskin : Quello che ancora non c’è di Francesca Michielin è una carezza sul cuore ve lo giuro … stavo quasi per piangere ogg… - francesca_ferrr : RT @matianstan: dal palco di amici a quello del teatro ??. - Reya13455605 : @Marta_Francesca @ohohbebe_ Guarda che in sauna non le ha mica detto di ricominciare. Non si è visto ma le ha ribad… - antocheeks96 : RT @carolaroda_: le mie amiche che appena vedono Francesca ad amici iniziano a mandarmi video???? - carolaroda_ : le mie amiche che appena vedono Francesca ad amici iniziano a mandarmi video???? -