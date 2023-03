America’s Cup, Luna Rossa lupo di mare e doma il vento a 25 nodi: “Convalide sui foil”. E arriva l’AC40 della discordia… (Di domenica 12 marzo 2023) Luna Rossa ha nuovamente regalato grandissimo spettacolo nel Golfo di Cagliari. Gli uomini dello skipper Max Sirena hanno navigato a bordo del prototipo LEQ 12, fronteggiando un vento che soffiava addirittura a 25 nodi, in condizioni meteo estremamente complicate, tra raffiche violente e onde rilevanti. I recon, gli osservatori ufficiali che forniscono report a tutte le squadre partecipanti alla America’s Cup, sono stati molti chiari: “Molti team avrebbero dato un’occhiata alle previsioni e sarebbero rimasti a terra, ma non Luna Rossa, che sta convalidando i dati sui nuovi foil. Tutto questo dimostra che sono fiduciosi del loro progetto e si pensa che questa sia la strada che prenderanno per costruire l’AC75 (ovvero la barca che prenderà parte alla ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)ha nuovamente regalato grandissimo spettacolo nel Golfo di Cagliari. Gli uomini dello skipper Max Sirena hanno navigato a bordo del prototipo LEQ 12, fronteggiando unche soffiava addirittura a 25, in condizioni meteo estremamente complicate, tra raffiche violente e onde rilevanti. I recon, gli osservatori ufficiali che forniscono report a tutte le squadre partecipanti allaCup, sono stati molti chiari: “Molti team avrebbero dato un’occhiata alle previsioni e sarebbero rimasti a terra, ma non, che sta convalidando i dati sui nuovi. Tutto questo dimostra che sono fiduciosi del loro progetto e si pensa che questa sia la strada che prenderanno per costruire l’AC75 (ovvero la barca che prenderà parte alla ...

