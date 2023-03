Allegri su Juventus e Pogba: La sfida di Friburgo sulla Primapagina (Di domenica 12 marzo 2023) La Juventus si prepara a scendere in campo contro la Sampdoria, ma le assenze si fanno sentire: Alex Sandro, Federico Chiesa, Angel Di Maria, Moise Kean e Arek Milik sono solo alcuni dei calciatori che non potranno essere schierati. Ma c’è dell’altro. Max Allegri deve affrontare anche tutte le altre insidie che una partita di calcio può riservare: una squadra stanca dalla sfida con il Friburgo, il rischio di accumulare infortuni e una squadra avversaria che non molla mai. Questo senza contare la diffida di Adrien Rabiot, un giocatore fondamentale che non può mancare nella partita di giovedì contro l’Inter. Nella probabile formazione della Juventus, si preannuncia il ritorno di Paul Pogba, pronto a dimostrare tutto il suo valore in campo. Ma Allegri ha il difficile ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) Lasi prepara a scendere in campo contro la Sampdoria, ma le assenze si fanno sentire: Alex Sandro, Federico Chiesa, Angel Di Maria, Moise Kean e Arek Milik sono solo alcuni dei calciatori che non potranno essere schierati. Ma c’è dell’altro. Maxdeve affrontare anche tutte le altre insidie che una partita di calcio può riservare: una squadra stanca dallacon il, il rischio di accumulare infortuni e una squadra avversaria che non molla mai. Questo senza contare la diffida di Adrien Rabiot, un giocatore fondamentale che non può mancare nella partita di giovedì contro l’Inter. Nella probabile formazione della, si preannuncia il ritorno di Paul, pronto a dimostrare tutto il suo valore in campo. Maha il difficile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Allegri dice che domani la #Juventus può superare l'#Inter e andare seconda Per via dei 15 punti tolti per l'alter… - forumJuventus : Allegri pre #JuveSamp: “Domani è importante per essere secondi. Giocano sicuro Perin e Vlahovic. Pogba disponibile,… - DAZN_IT : Superare l'Inter ?? Allegri fissa l'obiettivo ?? #Juventus #DAZN - Mc8juve : RT @Mc8juve: Questa è la realtà della Juventus ora con Massimiliano Allegri #juveDay #juventus #Allegri #ForzaJuve #ForzaAllegri ?? https://… - gercci1 : RT @1411nico: Io voglio il filmato ufficio della #Juventus quando hanno deciso che #Kvaratskhelia chiuso da Paratici non era buono. Voglio… -