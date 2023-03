Allegri ne è certo: “Con la Samp sfida importante, Pogba ci sarà” (Di domenica 12 marzo 2023) TORINO – Allegri ne è certo: la sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium, “è una partita molto importante per la classifica, potremmo arrivare secondi. Abbiamo 50 punti e possiamo andare davanti all’Inter superandoli di tre lunghezze. Dobbiamo lavorare su questo”, dice il tecnico della Juventus, mettendo da parte il -15 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Marotta si dimette da amministratore delegato Allegri non snobba l’Europa League: “È un’opportunità” La ripresa secondo Allegri: “A Cremona sarà complicata, Napoli al momento favorita” “Il -15 non cambia nulla, pensiamo al campo”: parola di Allegri ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 12 marzo 2023) TORINO –ne è: lacontro ladoria, in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium, “è una partita moltoper la classifica, potremmo arrivare secondi. Abbiamo 50 punti e possiamo andare davanti all’Inter superandoli di tre lunghezze. Dobbiamo lavorare su questo”, dice il tecnico della Juventus, mettendo da parte il -15 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Marotta si dimette da amministratore delegatonon snobba l’Europa League: “È un’opportunità” La ripresa secondo: “A Cremonacomplicata, Napoli al momento favorita” “Il -15 non cambia nulla, pensiamo al campo”: parola di...

Amore vero tra Ambra e Andrea Bosca: l'attore presentato in famiglia
Ambra Angiolini: nuovo amore dopo Allegri. Tutto lascia pensare che la relazione con Andrea Bosca ... che hanno di certo favorito la nascita di questo sentimento. Anime affini in un luogo romantico e ...

Stelle spente: Pogba e Vlahovic illusioni Juve
Allegri, da buon livornese, dopo la vittoria di misura contro il Friburgo l'ha liquidata così, con ironia pungente: 'Allo stadio però è venuto in orario...'. Battuta che nasconde fino a un certo ...

È psicoJuve: Vlahovic non va, Pogba ribelle e Chiesa...
Quando la settimana scorsa Allegri ha raccontato che qualche suo giocatore si era messo a piangere ... Ed è quasi normale che a un certo punto possa esserci anche una sorta di crollo psicologico, quando ...

Juventus-Sampdoria, il pronostico: interessante l'opzione 1+OVER 1.5
Footballnews24.it

La Juventus, l'Italia e le regole
Sulla penalizzazione potrebbe dire che ritiene questa decisione sbagliata.«Ma accettiamo le regole del sistema in cui operiamo, e chiediamo ai nostri sostenitori di fare altrettanto». Che bella lezion ...

Il canto del cigno di Pogba: addio Juventus, si sbilanciano sul nuovo club
Quando Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match contro ... Ipotesi al momento molto poco percorribile ma che in realtà sta trovando una certa risonanza soprattutto in Spagna. La scorsa ...