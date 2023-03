Allarme dei servizi per una nuova ondata di arrivi dalla Libia (Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Nei campi di detenzione in Libia, ma non solo, ci sono 685 mila migranti irregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane. È quanto sottolineerebbero, secondo il Corriere della Sera, nei rapporti settimanali sull'immigrazione che vengono mandati al governo italiano, gli apparati di sicurezza e gli analisti. La stessa cifra circolerebbe nei tavoli interministeriali che sono chiamati a occuparsi di questo tema. Per capire la dimensione dell'Allarme - scrive il quotidiano - basta ricordare che in tutto il 2022 gli arrivi erano stati 'appena' 104 mila. È vero che l'anno scorso, specie nei primi mesi, i flussi erano ancora frenati dalla pandemia. Ma resta il fatto che solo la cifra sui possibili arrivi dalla Libia è quasi sette volte superiore. La ... Leggi su agi (Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Nei campi di detenzione in, ma non solo, ci sono 685 mila migranti irregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane. È quanto sottolineerebbero, secondo il Corriere della Sera, nei rapporti settimanali sull'immigrazione che vengono mandati al governo italiano, gli apparati di sicurezza e gli analisti. La stessa cifra circolerebbe nei tavoli interministeriali che sono chiamati a occuparsi di questo tema. Per capire la dimensione dell'- scrive il quotidiano - basta ricordare che in tutto il 2022 glierano stati 'appena' 104 mila. È vero che l'anno scorso, specie nei primi mesi, i flussi erano ancora frenatipandemia. Ma resta il fatto che solo la cifra sui possibiliè quasi sette volte superiore. La ...

