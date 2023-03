Albano e Romina vanno via dall’Italia, finalmente succede | Fan in delirio (Di domenica 12 marzo 2023) Albano e Romina insieme all’estero: i fan hanno ricominciato a sognare dopo aver saputo della bellissima notizia. Una rivelazione, quella del cantante pugliese, che ha lasciato tutti di stucco: Albano e Romina se ne sono andati insieme all’estero. Cosa sta succedendo? I due hanno vissuto una storia d’amore che ha fatto sognare l’Italia intera: innamorati da giovanissimi, si sono sposati e hanno avuto tre figli. Il loro legame è stato fortissimo, fino a quando non è accaduta la tragedia che ha cambiato per sempre le loro vite. La figlia più grande, Ylenia, è scomparsa misteriosamente a capodanno 1993, mentre la famiglia si trovava a New Orleans. Ancora oggi nessuno sa che fine abbia fatto; al tempo i due caddero in un profondo sconforto dopo aver passato molto tempo a cercarla e mobilitare ... Leggi su howtodofor (Di domenica 12 marzo 2023)insieme all’estero: i fan hanno ricominciato a sognare dopo aver saputo della bellissima notizia. Una rivelazione, quella del cantante pugliese, che ha lasciato tutti di stucco:se ne sono andati insieme all’estero. Cosa stando? I due hanno vissuto una storia d’amore che ha fatto sognare l’Italia intera: innamorati da giovanissimi, si sono sposati e hanno avuto tre figli. Il loro legame è stato fortissimo, fino a quando non è accaduta la tragedia che ha cambiato per sempre le loro vite. La figlia più grande, Ylenia, è scomparsa misteriosamente a capodanno 1993, mentre la famiglia si trovava a New Orleans. Ancora oggi nessuno sa che fine abbia fatto; al tempo i due caddero in un profondo sconforto dopo aver passato molto tempo a cercarla e mobilitare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sixpascal4 : AlBano Romina Power Le Mie Radici AlBano Romina Power - Le Mie Radici - fabiodebelvis : @tartaro7 @tartaro7 Sono belle ma al comtempo diverse dalle piccole #farmacie salentine. Ad esempio i profilattici… - fainformazione : Romina Power in bikini: una sirena in mezzo al mare. Mai vista così prima – FOTO Romina Power come mai era stata… - fainfocultura : Romina Power in bikini: una sirena in mezzo al mare. Mai vista così prima – FOTO Romina Power come mai era stata… - maIedettotempo : iniziato djats con mia madre e la sua prima reazione 'oddio ma sono albano e romina?' -