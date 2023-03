Alarm Phone: nuovo naufragio, decine di persone annegate (Di domenica 12 marzo 2023) Il barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato: decine di persone sono annegate. Lo riferisce Alarm Phone che spiega: "Dalle h 2.28 dell'11 marzo, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 12 marzo 2023) Il barcone con 47 migranti per il quale era stato lanciato un allarme nelle ore scorse è naufragato:disono. Lo riferisceche spiega: "Dalle h 2.28 dell'11 marzo, ...

