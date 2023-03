Alarm Phone: “Migranti alla deriva fra Libia e Italia, rischiano la morte” (Di domenica 12 marzo 2023) La ong Alarm Phone segnala che dalla notte del 12 marzo un barcone alla deriva con circa 47 persone a bordo chiede aiuto disperatamente. L‘emergenza naufragi per i Migranti che dall’Africa e dal Medio Oriente attraversano il Mare Mediterraneo per raggiungere l’Italia e le coste dell’Europa aumenta di giorno in giorno. Nel solo anno 2022, segnala su Twitter Alarm Phone – la ong che dal 2014 riceve le chiamate di allerta da parte di chi attraversa il mare in condizioni disperate – ha ricevuto allarmi per 673 imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale. “Di gran lunga l’anno più trafficato che abbiamo vissuto in questa regione” scrivono su Twitter. Per Mediterraneo centrale si intende il tratto di mare fra ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 marzo 2023) La ongsegnala che dnotte del 12 marzo un barconecon circa 47 persone a bordo chiede aiuto disperatamente. L‘emergenza naufragi per iche dall’Africa e dal Medio Oriente attraversano il Mare Mediterraneo per raggiungere l’e le coste dell’Europa aumenta di giorno in giorno. Nel solo anno 2022, segnala su Twitter– la ong che dal 2014 riceve le chiamate di allerta da parte di chi attraversa il mare in condizioni disperate – ha ricevutormi per 673 imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale. “Di gran lunga l’anno più trafficato che abbiamo vissuto in questa regione” scrivono su Twitter. Per Mediterraneo centrale si intende il tratto di mare fra ...

