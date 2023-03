Alarm Phone, ancora un barcone alla deriva al largo della Libia con 47 persone a bordo (Di domenica 12 marzo 2023) A lanciare l’allarme è stata l’Ong Alarm Phone: 47 persone che si trovano a bordo di un barcone alla deriva nel Mediterraneo centrale sono in pericolo di vita. L’imbarcazione proviene dalla Libia ed è in balia del mare dalla giornata di ieri, sabato 11 marzo. Intanto, con il ritrovamento di altri tre corpi, il bilancio delle vittime del naufragio di Cutro è salito a 79. Alarm Phone, ancora un barcone alla deriva al largo della Libia: 47 persone a bordo “Le persone in difficoltà ci hanno chiamato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 marzo 2023) A lanciare l’rme è stata l’Ong: 47che si trovano adi unnel Mediterraneo centrale sono in pericolo di vita. L’imbarcazione proviene ded è in balia del mare dgiornata di ieri, sabato 11 marzo. Intanto, con il ritrovamento di altri tre corpi, il bilancio delle vittime del naufragio di Cutro è salito a 79.unal: 47“Lein difficoltà ci hanno chiamato di ...

