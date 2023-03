Alarm Phone, ancora alla deriva un barcone con 47 persone a largo della Libia: «Il meteo peggiora, sono esausti» (Di domenica 12 marzo 2023) È partito un nuovo allarme di Alarm Phone oggi 12 marzo su un barcone proveniente dalla Libia alla deriva da ieri nel Mediterraneo centrale. «Le persone in difficoltà ci hanno chiamato di nuovo questa mattina – scrive la ong su Twitter – Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone al sicuro in Italia». March 12, 2023 March 11, 2023 Nella notte Alarm Phone aveva lanciato il primo allarme, ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) È partito un nuovorme dioggi 12 marzo su unproveniente dda ieri nel Mediterraneo centrale. «Lein difficoltà ci hanno chiamato di nuovo questa mattina – scrive la ong su Twitter – Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità,in mare, a combattere il vento e le condizionirologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare leal sicuro in Italia». March 12, 2023 March 11, 2023 Nella notteaveva lanciato il primorme, ...

