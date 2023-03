Aggressioni ai medici: 7 vittime su 10 sono donne. Il presidente Fnomceo: “Chiudere le sedi non sicure” (Di domenica 12 marzo 2023) Chiudere le sedi di continuità assistenziale che non garantiscono la sicurezza degli operatori sanitari. È una delle proposte che arrivano, a fronte della recrudescenza delle Aggressioni ai danni degli operatori sanitari post pandemia, da Filippo Anelli, presidente dell’Ordine di Bari e della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli Odontoiatri, e dal Gruppo Agapanto per il contrasto e la prevenzione del fenomeno delle Aggressioni, all’assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese, intervenuto nel corso della conferenza stampa per la giornata contro le Aggressioni ai sanitari. Nel 2022 la Puglia è stata la regione italiana con più casi di violenza contro medici e operatori ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 marzo 2023)ledi continuità assistenziale che non garantiscono lazza degli operatori sanitari. È una delle proposte che arrivano, a fronte della recrudescenza delleai danni degli operatori sanitari post pandemia, da Filippo Anelli,dell’Ordine di Bari e della, la Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli Odontoiatri, e dal Gruppo Agapanto per il contrasto e la prevenzione del fenomeno delle, all’assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese, intervenuto nel corso della conferenza stampa per la giornata contro leai sanitari. Nel 2022 la Puglia è stata la regione italiana con più casi di violenza controe operatori ...

