"Agenti infiltrati", la Moldavia denuncia il complotto russo: alta tensione (Di domenica 12 marzo 2023) Situazione esplosiva in Moldavia, la repubblica confinante con l'Ucraina che sarebbe nelle mire della Russia e dove da settimane si registrano manifestazioni e instabilità. La polizia moldava ha dichiarato oggi di aver sventato un complotto da parte di gruppi sostenuti dalla Russia che erano stati appositamente addestrati per provocare disordini di massa. Il capo della polizia locale, Viorel Cernauteanu, ha dichiarato in una conferenza stampa che un agente sotto copertura si era infiltrato in gruppi di cittadini russi, a cui erano stati promessi 10.000 dollari per organizzare "disordini di massa" per destabilizzare la Moldavia durante una protesta nella capitale, Chisinau. Sette persone sono state arrestate, ha detto Cernauteanu. Dopo perquisizioni ieri notte, 25 uomini sono stati interrogati e sette di loro sono stati ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Situazione esplosiva in, la repubblica confinante con l'Ucraina che sarebbe nelle mire della Russia e dove da settimane si registrano manifestazioni e instabilità. La polizia moldava ha dichiarato oggi di aver sventato unda parte di gruppi sostenuti dalla Russia che erano stati appositamente addestrati per provocare disordini di massa. Il capo della polizia locale, Viorel Cernauteanu, ha dichiarato in una conferenza stampa che un agente sotto copertura si era infiltrato in gruppi di cittadini russi, a cui erano stati promessi 10.000 dollari per organizzare "disordini di massa" per destabilizzare ladurante una protesta nella capitale, Chisinau. Sette persone sono state arrestate, ha detto Cernauteanu. Dopo perquisizioni ieri notte, 25 uomini sono stati interrogati e sette di loro sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emchella : RT @tempoweb: 'Agenti infiltrati', la #Moldavia denuncia il complotto russo: alta tensione #12marzo #iltempoquotidiano #russia #ucraina ht… - tempoweb : 'Agenti infiltrati', la #Moldavia denuncia il complotto russo: alta tensione #12marzo #iltempoquotidiano #russia… - Steve0071034 : @EnricoFaraboll1 Si saranno infiltrati gli agenti di @ZelenskyyUa ?? Per loro non resta altro che fare i terroristi - momau2373 : @Cheerio95460970 @DiegoFusaro La legge che volevano approvare non dice solo questo. Dice che le ONG che ricevono pi… - MarySpes : RT @laperlaneranera: Servo degli USA Neghi la storia di Piazza Maidan???? dove mercenari al soldo degli???? spararono sulla Folla Inerme per so… -