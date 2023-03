Affittopoli in Vaticano | cardinali in rivolta

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 marzo 2023) Caro direttore, San Pietro ne ha viste tante in duemila anni, ma osservare Santa Marta, dove alloggia il suo successore pro tempore, diventare una sorta di agenzia immobiliare e una succursale dell'Aci questo proprio non se lo aspettava. E si sussurra che in questi giorni le chat di Signal, applicazione utilizzata da un gran numero diperché ritenuta più sicura, siano un susseguirsi di manifestazioni di sgomento e protesta per le nuove disposizioni. Nel giro di pochi giorni Francesco si è cimentato in tre azioni che confermano la stretta che sta imprimendo alle questioni economico finanziarie vaticane. La prima: ha messo l'intero patrimonio immobiliare ecclesiastico di Roma e del globo terracqueo - per dirla alla Meloni - nelle mani dell'economista Maximino Caballero Ledo. La seconda: affidando quello finanziario nelle mani di Gian Franco Mammì, il direttore ...