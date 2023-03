Affari Tuoi torna alle origini con Amadeus

(Di domenica 12 marzo 2023)(foto US Rai) La Rai ha deciso dire a giocare con i pacchi, rinnovando in toto l’access di Rai 1, che già dal 27 febbraio vedrà la striscia informativa Cinque Minuti di Bruno Vespa in onda subito dopo il Tg1 delle 20. Dal 16 aprile, infatti,tutte le sere20.35 al posto di Soliti Ignoti. A vent’anni di distanza dalla primissima edizione, viene dunque riproposto il game basato unicamente sulla fortuna di trovare pacchi milionari. Il programma andrà in onda ogni sera, come è accaduto fino al 2017 con Flavio Insinna, prima di essere mandato in soffitta e riproposto qualche anno dopo in versioni rinnovate di poche puntate al sabato sera (Viva gli Sposi! con Carlo Conti durante le festività di Natale ...

Si lavora ai palinsesti della primavera in Rai, dove fra poco meno di un mese e mezzo rivedremo uno dei giochi più amati degli ultimi vent'anni, ossia. La notizia del ritorno del gioco dei pacchi è stata diffusa in rete alcune settimane fa: a condurre la trasmissione sarà Amadeus, proprio com'è avvenuto nell'edizione di prima serata dell'...

Affari tuoi 2023 quando inizia, le novità e come si svolge il gioco Tag24

Dal 16 aprile, infatti, torna Affari Tuoi tutte le sere alle 20.35 al posto di Soliti Ignoti. A vent'anni di distanza dalla primissima edizione, viene dunque riproposto il game basato unicamente sulla ...