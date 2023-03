AEW: MJF “accusa” una superstar WWE di plagio (Di domenica 12 marzo 2023) L’AEW World Heavyweight Champion MJF sta continuando la sua grande scalata al successo: dopo aver strappato una vittoria importante contro Bryan Danielson nel famigerato Iron Man match di 60 minuti tenutosi a AEW Revolution, la prossima tappa del consolidamento di “The Salt of The Earth” passerà attraverso la celebrazione del “Re-Bar Mitzvah” nel prossimo episodio di Dynamite – per chi non lo sapesse, il Bar Mitzvah è un’importante cerimonia religiosa ebrea. A tal proposito, il campione ha postato su Twitter delle foto risalenti al suo vero Bar Mitzvah, datato 2009, approfittandone anche per accusare indirettamente di plagio la superstar The Miz riguardo al suo famoso logo WWE capovolto. “Non gli ho fatto causa per rispetto” Maxamania Bar mitzvah circa 2009. (You may notice I invented the upside down logo that was then ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 marzo 2023) L’AEW World Heavyweight Champion MJF sta continuando la sua grande scalata al successo: dopo aver strappato una vittoria importante contro Bryan Danielson nel famigerato Iron Man match di 60 minuti tenutosi a AEW Revolution, la prossima tappa del consolidamento di “The Salt of The Earth” passerà attraverso la celebrazione del “Re-Bar Mitzvah” nel prossimo episodio di Dynamite – per chi non lo sapesse, il Bar Mitzvah è un’importante cerimonia religiosa ebrea. A tal proposito, il campione ha postato su Twitter delle foto risalenti al suo vero Bar Mitzvah, datato 2009, approfittandone anche perre indirettamente dilaThe Miz riguardo al suo famoso logo WWE capovolto. “Non gli ho fatto causa per rispetto” Maxamania Bar mitzvah circa 2009. (You may notice I invented the upside down logo that was then ...

