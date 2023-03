(Di domenica 12 marzo 2023) Il debutto della AEW sui canali del gruppo Warner Media risale alla fine del 2019. Attualmente ladella federazione di Jacksonville prevede il flagshipDynamite in onda il mercoledì sera e Rampage in onda il venerdì. A questi si aggiungono gliin onda sul web, ossia Dark e Dark Elevation. L’attualeulteriormentecon l’aggiunta di unspazio in tv diilsera. Si tratterebbe dello slot un tempo occupato dalla WCW con Saturday Night. Ancora nulla di ufficiale però Secondo quanto riportato da Andrew Zarian di Mat Men Radio, lasettimanale della AEWdi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: La programmazione potrebbe arricchirsi di un nuovo show di un'ora il sabato -

I giocatori potranno esibirsi nelle mosse di wrestling più attuali viste nella popolarissimadi. Questo, oltre a innovative mosse offensive in tandem. Il wrestling cooperativo ...I giocatori potranno esibirsi nelle mosse di wrestling più attuali viste nella popolarissimadi. Questo, oltre a innovative mosse offensive in tandem. Il wrestling cooperativo ...

AEW: La programmazione potrebbe arricchirsi di un nuovo show di un’ora il sabato Zona Wrestling

Il commentatore della AEW per Sky Sport Italia si unisce ai microfoni del Pro Wrestling Culture per una review da non perdere!Torna AEW Dark: Elevation, il web show della All Elite Wrestling che apre la nuova settimana di programmazione della compagnia. Lo show di questa settimana ha 8 Match annunciati, come di consueto avrà ...