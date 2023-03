Adrara San Martino | l’affetto di tanta gente per Michela Martedì l’ultimo saluto

(Di domenica 12 marzo 2023) L’addio.Boldrini, 39 anni, è morta in seguito alle gravi ustioni riportate nell’incendio del resort «Barracuda lnn» di Watamu, in Kenya. La camera ardente è allestita in via Castello 25, domenica sera la veglia,i funerali.

Michela Boldrini, 40 anni, era residente a Sarnico ma originaria di Adrara San Martino, due centri della provincia di Bergamo. Era una dei tre italiani ustionati nella struttura a gestione italiana. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Almeno due le strutture avvolte dalle fiamme lo scorso 22 febbraio.

L'urna con le ceneri della 39enne è nell'appartamento di via Castelli ad Adrara San Martino: sarà visitabile anche lunedì dalle 9 alle 20.