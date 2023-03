Addio sigarette, mazzata incredibile per i fumatori: la stretta del Governo è definitiva (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovi provvedimenti del Ministero della Salute in arrivo per le sigarette tradizionali ed elettroniche. Se confermati, limiteranno notevolmente le possibilità dei fumatori di assecondare le proprie abitudini, soprattutto all’aperto e nei luoghi pubblici. Scopriamo tutti i dettagli. Potrebbero presto addensarsi nubi assai oscure sui fumatori italiani: il Ministero della Salute, infatti, si sta apprestando ad emanare provvedimenti volti a limitare significativamente l’uso di sigarette tradizionali e di sigarette elettroniche anche all’aperto e nei luoghi pubblici. Fonte: Pixabay – GranTennisToscana.itAd esempio: mentre fino ad oggi fumare in dehors esterni di bar, pub e ristoranti risulta ancora possibile, se le misure ministeriali verranno adottate ciò diventerà vietato. Così come non risulterà più ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovi provvedimenti del Ministero della Salute in arrivo per letradizionali ed elettroniche. Se confermati, limiteranno notevolmente le possibilità deidi assecondare le proprie abitudini, soprattutto all’aperto e nei luoghi pubblici. Scopriamo tutti i dettagli. Potrebbero presto addensarsi nubi assai oscure suiitaliani: il Ministero della Salute, infatti, si sta apprestando ad emanare provvedimenti volti a limitare significativamente l’uso ditradizionali e dielettroniche anche all’aperto e nei luoghi pubblici. Fonte: Pixabay – GranTennisToscana.itAd esempio: mentre fino ad oggi fumare in dehors esterni di bar, pub e ristoranti risulta ancora possibile, se le misure ministeriali verranno adottate ciò diventerà vietato. Così come non risulterà più ...

