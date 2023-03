Addio a Piero Sartogo Architetto di di fama mondiale | progettò l’ambasciata d’Italia a Washington

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 marzo 2023) L’, progettista diinternazionale con edifici simbolo come la sede dele la Chiesa del Santo Volto di Gesù a Roma, è morto in ospedale a Roma all’età di 88 anni. Nato a Roma il 6 aprile 1934, dopo il tirocinio nello studio statunitense di Walter Gropius, il fondatore del Bauhaus, nel 1971ha realizzato a Roma l’edificio dell’Ordine dei Medici, un edificio brutalista in vetro e cemento, entrato subito nel novero dei monumenti dell’architettura contemporanea. Ha organizzato non solo la sua attività di progettista ma anche quella di docente che lo ha visto impegnato in vari periodi alla Facoltà di Architettura di Roma e, come Visiting Professor, presso la University of Virginia, la ...