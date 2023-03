(Di domenica 12 marzo 2023) Lelein studio nel corso di “90° Minuto” in onda su Rai 2, ha espresso al propria opinione riguardo l’ottava sconfitta in campionato dell’Inter contro lo Spezia.analizza il periodo dell’Inter, sempre caratterizzato da alti e bassi e la sconfitta contro lo Speziadel Porto: «L’Inter ha perso otto partite in campionato, sono. Vero che contro lo Spezia ha creato tanto, ma la stagione è stata fatta troppo di alti e bassi e lesono innumerevoli per una squadra che deve vincere il campionatodi unain Champions League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Adani: «Troppe sconfitte per l'Inter! E prima di una partita decisiva» - -

Daniele, opinionista di Rai Sport, nel corso della trasmissione 90° Minuto ha dichiarato sull'Inter:sull'Inter Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieLe parole di Lele, opinionista ed ex giocatore dell'Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna Leleha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta dell'Inter a Bologna in Serie A. PAROLE - "C'è da fare il mea culpa da parte di allenatore e squadra. La Champions ha pesato sicuramente ma non ...' Allenatore e squadra devono fare il mea culpa . L'impegno in Champions League non può essere una scusa, sette sconfitte su 24 gare gare sono'. Così l'ex calciatore Daniele, che durante il programma ' 90° minuto ' ha detto la sua in merito al ko dell' Inter contro il Bologna. ' Una prestazione del genere è inaccettabile per ...

Adani: «Troppe sconfitte per l’Inter! E prima di una partita decisiva» Inter-News.it

MILANO - Tra un sondaggio e l’altro a “100% Italia Special” con Nicola Savino su Tv8, Lele Adani gioca anche con noi. Gioca la partita con l’ Inter di oggi. Un’Inter che troppo spesso con Simone Inzag ...Daniele Adani, ex difensore tra le altre della Fiorentina, ha parlato alla Rai del trionfo dei viola contro il Milan: "E' stata una botta forte per i rossoneri, soprattutto perché ...