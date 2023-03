Acquedotto contaminato da agente tossico e cancerogeno, divieto di usare l'acqua: in corso accertamenti dell'Asl (Di domenica 12 marzo 2023) L' Acquedotto contaminato da un agente tossico e cancerogeno ha fatto scattare il divieto di utilizzare l' acqua potabile nella città di Taggia e in buona parte del comune di Sanremo . Nuovi ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023) L'da unha fatto scattare ildi utilizzare l'potabile nella città di Taggia e in buona parte del comune di Sanremo . Nuovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco_m_ : RT @leggoit: Acquedotto contaminato da agente tossico e cancerogeno, divieto di usare l'acqua: in corso accertamenti dell'Asl - LaMadreBadessa : RT @leggoit: Acquedotto contaminato da agente tossico e cancerogeno, divieto di usare l'acqua: in corso accertamenti dell'Asl - leggoit : Acquedotto contaminato da agente tossico e cancerogeno, divieto di usare l'acqua: in corso accertamenti dell'Asl -