Acque in tempesta? Non per Salvini. La domenica sul lago nel giorno del naufragio scatena l'ira degli utenti – Il video (Di domenica 12 marzo 2023) Mentre la Guardia costiera italiana finiva sotto accusa da parte delle Ong per aver ignorato la segnalazione di un barcone con a bordo 47 migranti in difficoltà, poi naufragato, chi all'interno del governo Meloni ha la responsabilità politica di quell'organo non sembrava particolarmente preoccupato. Anzi. Davanti a tranquille Acque lacustri, il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini si è fatto placidamente fotografare e filmare nella sua domenica da pescatore. In compagnia della sua dolce metà, Francesca Verdini. Salvini ha tenuto anzi a diffondere egli stesso il suo hobby domenicale (ignoti gli esiti della pesca) con un allegro «buona domenica» a tutti i suoi follower di Instagram. La pubblicazione non è passata inosservata: gli utenti, infatti, ...

