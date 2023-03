Acqua contaminata nel Nord Italia: scatta l’allarme (Di domenica 12 marzo 2023) Emergenza Acqua potabile nella provincia di Imperia, dove a Taggia e in alcuni quartieri di Sanremo i sindaci hanno emesso delle ordinanze che vietano in via precauzionale l’uso dell’Acqua per fini alimentari, anche previa bollitura. La decisione è stata presa al termine di un vertice in Prefettura a Imperia, al quale hanno partecipato anche i primi cittadini di Castellaro e Riva Ligure, pre affrontare il caso dell’inquinamento da solvente 1,2,3-Tricloropropano, presente all’interno delle falde del torrente Argentina in misura di ben 50 volte superiore ai limiti stabiliti dalla legge. 1,2,3-Tricloropropano nell’Acqua a Taggia e a Sanremo La Regione Liguria ha annunciato che l’Asl 1 sta effettuando nove nuovi campionamenti sui pozzi che forniscono l’acquedotto di Taggia e del circondario. Dopo i primi dieci campionamenti, infatti, è ... Leggi su quifinanza (Di domenica 12 marzo 2023) Emergenzapotabile nella provincia di Imperia, dove a Taggia e in alcuni quartieri di Sanremo i sindaci hanno emesso delle ordinanze che vietano in via precauzionale l’uso dell’per fini alimentari, anche previa bollitura. La decisione è stata presa al termine di un vertice in Prefettura a Imperia, al quale hanno partecipato anche i primi cittadini di Castellaro e Riva Ligure, pre affrontare il caso dell’inquinamento da solvente 1,2,3-Tricloropropano, presente all’interno delle falde del torrente Argentina in misura di ben 50 volte superiore ai limiti stabiliti dalla legge. 1,2,3-Tricloropropano nell’a Taggia e a Sanremo La Regione Liguria ha annunciato che l’Asl 1 sta effettuando nove nuovi campionamenti sui pozzi che forniscono l’acquedotto di Taggia e del circondario. Dopo i primi dieci campionamenti, infatti, è ...

