Acilia | scomparso 55enne Appello sui social | Aiutateci a trovarlo”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 marzo 2023)– Roberto, 55 anni, èad. L’allarme è stato lanciato da una storia su Instagram, che spiega come non si abbiano sue notizie dal 10 marzo 2023. Roberto vive con la moglie e figlio ad, dove lavora come giardiniere. La sua auto è stata trovata dietro la sua abitazione, in cui sono stati trovati i suoi oggetti personali. Ha con sè soltanto il portafoglio con la carta d’identita. Secondo quanto emerge dal volantino, l’ultima volta in cui è stato visto aveva indosso un giubbotto scuro, un paio di jeans e stivaletti marrone scuro alti alla caviglia. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo ...