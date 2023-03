Accesso un campanello d' allarme Conte | la voce-bomba | dove può andare

(Di domenica 12 marzo 2023) Antoniotorna all'Inter? Dopo l'ultima sconfitta dei nerazzurri con lo Spezia, ogni scenario è possibile. La posizione di Inzaghi è sempre di più in bilico, il passaggio del turno di Champions con il Porto diventa a questo punto determinante per poter accedere ai quarti e salvare la stagione portando soldi freschi nelle casse della società. Ma le voci girano e l'ombra di un nuovo tecnico alla Pinetina comincia a farsi sempre più concreta. E così Musmarra rivela un retroscena inedito: "Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore in vista della prossima stagione e mi è arrivata la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonioe qualcuno all'interno dell'Inter. E' stato un contatto assolutamente informale per capire un po' la situazione di Antonio. Da qui a capire che ci sono trattative, ve lo dico subito, no. ...

Questo fa scattare più di und'allarme sulla discriminazione aperta, de jure , all'...'A' vale per cittadini che la legge definisce come 'Ebrei' cui la legge stessa conferisce un...Tutti gli altri clienti potranno averea un dividendo dei depositi, entro la prossima ... Ma non è tanto il crac di Svb a far paura quanto ild'allarme che suona: potrebbe essere il ...Il tutto avviene in un contesto di maggiore facilità dia questi strumenti e dunque di ... Non solo, ma ild'allarme suona quando il mutuo per comprare una casa sia erogati per un ...

Stati Uniti: il crac della Silicon Valley Bank spaventa i mercati ... L'Eco Vicentino

La Lazio è dimenticata, l’Eintracht Francoforte è avvisato. Il Napoli rende piccola piccola l’Atalanta dominando al ‘Maradona’ e allungando ancor più in vetta alla classifica, con l’Inter che precipit ...Lamezia Terme - In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, il liceo “Tommaso Campanella”, riprendendo il percorso di Educazione all’imprenditoria ha voluto offrire agli studenti d ...