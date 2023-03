Accadde oggi 12 marzo 1909 | la Mafia uccide Joe Petrosino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieledv79 : RT @Antonio79B: 'Tutto quello che gli accadde da quel momento fino alla sera del giorno appresso gli rimase poi nella memoria confuso ed in… - MarcoPicarella : 11 MARZO ACCADDE OGGI. 31 anni fa si concludeva il mio percorso di studi universitari in scienze biologiche (sx) S… - grossonium : RT @Antonio79B: 'Tutto quello che gli accadde da quel momento fino alla sera del giorno appresso gli rimase poi nella memoria confuso ed in… - malka8491 : RT @Antonio79B: 'Tutto quello che gli accadde da quel momento fino alla sera del giorno appresso gli rimase poi nella memoria confuso ed in… - kermit290179 : RT @Antonio79B: 'Tutto quello che gli accadde da quel momento fino alla sera del giorno appresso gli rimase poi nella memoria confuso ed in… -

1921: Nasce a Mar del Plata, in Argentina, Astor Piazzolla, compositore e suonatore di bandoneon. Morirà il 4 luglio del 1992. Avanti TAGS 11 marzo , Beatles , Jackson 5 La fotografia dell'articolo è ...1387 - Battaglia di Castagnaro tra Giovanni Ordelaffi, per conto di Verona e Giovanni Acuto, per conto di Padova 1811 - Napoleone Bonaparte sposa per procura la diciannovenne ...È quanto, per esempio, a Sant'Ignazio di Loyola. Quando descrive la scoperta fondamentale ... Chiediamoci, alla fine della giornata, per esempio: cosa è successonel mio cuore Alcuni ...

Accadde oggi - Panucci: "La Roma è la donna di cui mi sono innamorato nonostante non sia la più... Voce Giallo Rossa

Dieci anni dopo, il caso non è chiuso. Anzi. C’è una traccia che viene battuta, ci sono delle verifiche da mettere sul tappeto, una pista da solcare. Ma ...L’uomo che ha premuto il grilletto contro la coniuge e poi contro se stesso è Mauro Casazza, parrucchiere in pensione di sessantasette anni ...