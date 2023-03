“Abbiamo perso i contatti con le 47 persone partite dalla Libia” | allarme di una ong

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leonardobecchet : Intervista spettacolare 'Se ci limitiamo ad esultare per decisione di rimandare regolamento UE 2035 abbiamo già per… - michele_geraci : Titolo di Foreign Affairs che spiega tante cose, in solo due parole La #Cina 'minaccia' il 'dominio' #USA Che ne… - GrandeFratello : Abbiamo perso il conto delle scuse usate. #GFVIP - supercap70 : @SkyTG24 Ormai abbiamo perso anche Sky. Fanno bene a lasciarvi a casa in cerca di un altro lavoro... - SoniaLaVera : RT @World24New: Cari tifosi di #Zelensky, che ci chiamate 'filoputiniani', questa non è una partita di calcio... è l'inizio di una guerra… -

i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna ...i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna ..."In questo caso,deciso di chiudere un piccolo numero di negozi Amazon Go a Seattle, New ... Le azioni Amazon hannometà del loro valore nel 2022, l'anno peggiore per gli azionisti dal ...

Parma, Pecchia: "Dominio totale con SudTirol, molte volte abbiamo perso partite così" TUTTO mercato WEB

"Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna in ...Lazio - Az Alkmaar, Felipe Anderson: "Paghiamo i nostri errori. Ho avuto tra i miei piedi le occasioni per segnare" - Noi Biancocelesti ...