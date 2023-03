' Abbiamo perso i contatti con le 47 persone partite dalla Libia' | allarme di una ong

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leonardobecchet : Intervista spettacolare 'Se ci limitiamo ad esultare per decisione di rimandare regolamento UE 2035 abbiamo già per… - michele_geraci : Titolo di Foreign Affairs che spiega tante cose, in solo due parole La #Cina 'minaccia' il 'dominio' #USA Che ne… - GrandeFratello : Abbiamo perso il conto delle scuse usate. #GFVIP - Bomba2H : RT @World24New: Cari tifosi di #Zelensky, che ci chiamate 'filoputiniani', questa non è una partita di calcio... è l'inizio di una guerra… - Dalla_SerieA : Napoli-Atalanta, Spalletti: 'Reazione da grande squadra' - -

i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna ...Migranti , nuovo allarme nel Mediterraneo . Nella notte l'ong Alarm Phone ha allertato le autorità sulle situazione di un barcone alla deriva: 'i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna ...i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati ! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna ...

Parma, Pecchia: "Dominio totale con SudTirol, molte volte abbiamo perso partite così" TUTTO mercato WEB

"Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna ...È visibilmente amareggiato coach Luigi Garelli in conferenza stampa per aver visto sfuggire una vittoria a causa anche di episodi non fortunati e di un avvio troppo contratto. "Entrambe le squadre han ...