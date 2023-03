A4, casello di Bergamo chiuso nella notte tra mercoledì e giovedì 16 marzo (Di domenica 12 marzo 2023) Bergamo. Sulla A4 Milano-Brescia, Per consentire l’attività di ispezione del cavalcavia, dalle 21 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 marzo, il casello autostradale di Bergamo sarà completamente chiuso, in entrata e in uscita. In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Dalmine o Seriate. Lo ha annunciato Autostrade per l’Italia. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi saranno diramati tramite i collegamenti “My Way” via radio o via tv, oppure tramite il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24. Leggi su bergamonews (Di domenica 12 marzo 2023). Sulla A4 Milano-Brescia, Per consentire l’attività di ispezione del cavalcavia, dalle 21 di15 alle 5 di16, ilautostradale disarà completamente, in entrata e in uscita. In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Dalmine o Seriate. Lo ha annunciato Autostrade per l’Italia. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi saranno diramati tramite i collegamenti “My Way” via radio o via tv, oppure tramite il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucacenti3 : @davidesolopllk @radiosilvana Io sono qua a chiacchierare..mi spiace vedere 2 persone che litigano. Adesso vado ver… - aptlombardi : RT @MilanBergamoBGY: Si avvisano i passeggeri provenienti da Milano e diretti in aeroporto che, a seguito dei lavori in corso per la realiz… - EmiioB : RT @MilanBergamoBGY: Si avvisano i passeggeri provenienti da Milano e diretti in aeroporto che, a seguito dei lavori in corso per la realiz… - MilanBergamoBGY : Si avvisano i passeggeri provenienti da Milano e diretti in aeroporto che, a seguito dei lavori in corso per la rea… -