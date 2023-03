“A Tavassi piaceva la Murgia e alla Incorvaia interessa un altro vippone”, parla Dana Saber (Di domenica 12 marzo 2023) Dana Saber, ospite di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, si è confidata con Giada Di Miceli ed ha parlato di Antonella e Donnamaria (difendendoli) ma anche di Edoardo Tavassi svelando un croccante retroscena con protagonista la Murgia. Dana Saber svela un retroscena su Tavassi e la Murgia “Lui è un grandissimo stratega.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 12 marzo 2023), ospite di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, si è confidata con Giada Di Miceli ed hato di Antonella e Donnamaria (difendendoli) ma anche di Edoardosvelando un croccante retroscena con protagonista lasvela un retroscena sue la“Lui è un grandissimo stratega.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

