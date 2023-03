A Ruota libera di Antonio Miele

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 12 marzo 2023) A mente fredda, di domenica mattina, si va col pensiero alla partita Napoli-Atalanta della sera precedente, con la speranza di commentarla con un po' più di distacco emozionale, ma non è possibile... Ritornano davanti agli occhi due film che prendono il sopravvento sulla sfera razionale: la grande magia di Karatskhelia, che mette a sedere una intera difesa, con una giocata da grande campione e la rovesciata volante di Osimhen che meritava di gonfiare la rete, per diventare il gol del secolo, degno delle più famose figurine Panini. Poi il secondo gol del Napoli, di Rrahmani che toglie ogni velleità di rimonta all'Atalanta, ma soprattutto alle dirette avversarie. Mi ha fatto piacere vedere Gollini tra i pali, cosi abbiamo consolidato la certezza che anche in quel ruolo siamo super coperti. Dopo una partita così, è difficile dare dei voti con le pagelle: Una macchina perfetta in ...