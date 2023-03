A Roma il 17 marzo una giornata dedicata all’architetto sloveno Jože Ple?nik (Di domenica 12 marzo 2023) Quest’anno ricorre il 151° anniversario della nascita dell’architetto sloveno Jože Ple?nik. Considerato il più grande architetto della storia slovena, Ple?nik cercò di disegnare Lubiana secondo il modello dell’antica Atene. Oltre al posto di professore alla Scuola di architettura di Lubiana, fondata nel 1919, Ple?nik ricevette molti importanti incarichi. Dalla costruzione di varie chiese alla realizzazione dei due ponti pedonali del famoso Triplice ponte a Lubiana (il ponte centrale era stato costruito da un architetto italiano nel XIX secolo); dal Ponte dei calzolai al Mercato centrale di Lubiana, sino alla sontuosa Biblioteca nazionale e universitaria e ai bellissimi schizzi per il futuristico Parlamento della Slovenia. Il suo segno, lasciato a Lubiana, come si legge in una nota dell’Ambasciata, è così distintivo e indelebile che “la Lubiana di ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 12 marzo 2023) Quest’anno ricorre il 151° anniversario della nascita dell’architettoPle?nik. Considerato il più grande architetto della storia slovena, Ple?nik cercò di disegnare Lubiana secondo il modello dell’antica Atene. Oltre al posto di professore alla Scuola di architettura di Lubiana, fondata nel 1919, Ple?nik ricevette molti importanti incarichi. Dalla costruzione di varie chiese alla realizzazione dei due ponti pedonali del famoso Triplice ponte a Lubiana (il ponte centrale era stato costruito da un architetto italiano nel XIX secolo); dal Ponte dei calzolai al Mercato centrale di Lubiana, sino alla sontuosa Biblioteca nazionale e universitaria e ai bellissimi schizzi per il futuristico Parlamento della Slovenia. Il suo segno, lasciato a Lubiana, come si legge in una nota dell’Ambasciata, è così distintivo e indelebile che “la Lubiana di ...

