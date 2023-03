A che punto siamo con la piattaforma per la raccolta delle firme digitali per i referendum? (Di domenica 12 marzo 2023) La manifestazione che si è tenuta lo scorso 7 marzo in in piazza Santi Apostoli a Roma è stata voluta dall’Associazione Luca Coscioni e dal movimento paneuropeo di iniziativa popolare Eumans. Diverse associazioni si sono unite a questi due soggetti, tutte concordi nel «chiedere al governo di attivare senza ulteriori ritardi la piattaforma pubblica per sottoscrivere gratuitamente online referendum e iniziative popolari». Intanto, la raccolta firme online a cui si può accedere dal sito dell’Associazione Luca Coscioni ha superato le 50mila firme, con l’obiettivo di raggiungere le 60mila. La legge che stabilisce la necessità di dotarsi una piattaforma del genere risale al 2020 e fa seguito a una storica decisione delle Nazioni Unite, sempre del 2020, che ha riconosciuto le ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 12 marzo 2023) La manifestazione che si è tenuta lo scorso 7 marzo in in piazza Santi Apostoli a Roma è stata voluta dall’Associazione Luca Coscioni e dal movimento paneuropeo di iniziativa popolare Eumans. Diverse associazioni si sono unite a questi due soggetti, tutte concordi nel «chiedere al governo di attivare senza ulteriori ritardi lapubblica per sottoscrivere gratuitamente onlinee iniziative popolari». Intanto, laonline a cui si può accedere dal sito dell’Associazione Luca Coscioni ha superato le 50mila, con l’obiettivo di raggiungere le 60mila. La legge che stabilisce la necessità di dotarsi unadel genere risale al 2020 e fa seguito a una storica decisioneNazioni Unite, sempre del 2020, che ha riconosciuto le ...

