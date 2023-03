A Bonaccini la presidenza Pd. Così la Schlein frena i renziani. La corrente di Guerini non avrà altri incarichi di peso e perderà le capigruppo Serracchiani e Malpezzi (Di domenica 12 marzo 2023) Domani al centro congressi La Nuvola di Roma per il Partito democratico inizia l’era di Elly Schlein. Tornano i riti dell’assemblea dem dopo anni di riunioni in videocollegamento, prima, e in modalità ‘ibrida’ – in collegamento e in presenza – poi. Quella di domani sarà anche la prima riunione interamente in presenza dopo l’ultima di Nicola Zingaretti. In virtù del risultato delle primarie, 587.010 voti (53,75%) per Schlein e Bonaccini con 505.032 (46,25%), alla neo segretaria andranno 333 delegati in assemblea su 600, mentre 267 saranno quelli per Bonaccini. Un vantaggio di misura, dunque, sul quale peseranno anche i membri di diritto dell’assemblea Pd: i segretari fondatori del partito, gli ex segretari nazionali iscritti, gli ex Presidenti del Consiglio iscritti, i segretari regionali, i segretari provinciali, i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 marzo 2023) Domani al centro congressi La Nuvola di Roma per il Partito democratico inizia l’era di Elly. Tornano i riti dell’assemblea dem dopo anni di riunioni in videocollegamento, prima, e in modalità ‘ibrida’ – in collegamento e in presenza – poi. Quella di domani sarà anche la prima riunione interamente in presenza dopo l’ultima di Nicola Zingaretti. In virtù del risultato delle primarie, 587.010 voti (53,75%) percon 505.032 (46,25%), alla neo segretaria andranno 333 delegati in assemblea su 600, mentre 267 saranno quelli per. Un vantaggio di misura, dunque, sul quale peseranno anche i membri di diritto dell’assemblea Pd: i segretari fondatori del partito, gli ex segretari nazionali iscritti, gli ex Presidenti del Consiglio iscritti, i segretari regionali, i segretari provinciali, i ...

