300 | Butler è il miglior Leonida di Hollywood

(Di domenica 12 marzo 2023) 300 Canale 20 ore 21.05 Con Gerard, Lena Headey e Dominic West.. Regia di Zac Snyder. Produzione USA 2006. Durata: 2 ore LA TRAMA Il re persiano Serse invade la Grecia. I reami greci faticano a mettersi d'accordo per fronteggiare l'invasore cosicchè l'unico che si oppone è il re spartanoche coi suoi 300 armati si mette a guardia del passo delle Termopili la via che spalanca le porte della Grecia.. Trecento contro migliaia. Eppure per qualche giorno ce la fanno. Poi un tradimento vanifica la resistenza spartana, Morranno tutti alle Termopoli.Tranne (pare) uno che scampò per raccontare la storia. PERCHE' VEDERLO Perchè Zack Snyder famoso per i suoi film sui super eroi ha trovato la chiave giusta per mettere sullo schermo con grande inventiva e potenza le immagini del romanzo a fumetti di Frank Miller. Gerard ...