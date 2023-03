2023 DW sempre più pericoloso (Di domenica 12 marzo 2023) L'asteroide NEO scoperto due settimane rimane al livello 1 della Scala di Torino ed anzi fa sua probabilità di impatto continua a crescere. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 12 marzo 2023) L'asteroide NEO scoperto due settimane rimane al livello 1 della Scala di Torino ed anzi fa sua probabilità di impatto continua a crescere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : .@raffaellapaita: “Noi sempre al fianco di #Bucci. Il #Pd di #Schlein? Un partito che non vuole le autostrade è lon… - OfficialASRoma : ??? “È un motivo di orgoglio che la Roma abbia pensato a noi e che sia sempre alla ricerca di un filo conduttore con… - ZZiliani : Oggi, #3marzo 2023, l’ex segretario generale della #Juventus Maurizio Lombardo, oggi alla #Roma, confessa ai PM que… - newsbiella : Magnano sempre più attento all’ambiente, nuovi cassonetti a San Secondo - iltrenoromalido : ATAC in auto-gestione? E’ l’Azienda a decidere in autonomia quanti km deve percorrere ogni anno? La scelta spetta a… -